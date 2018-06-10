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Видео Появилось видео взрыва гранаты в сумском ночном клубе

<span class="label red">Видео</span> Появилось видео взрыва гранаты в сумском ночном клубе
facebook.com/Наталя Науменко

В результате взрыва пострадали 9 человек

10.06.18 51
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В результате взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах пострадали девять человек. Семь из них – госпитализированы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

"Пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет. Кроме семи госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель. Они будут лечиться амбулаторно", – рассказал Бутенко.

Всего были госпитализированы семеро посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, в том числе одна 20-летняя девушка. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет.

У пострадавшей девушки диагностированы повреждения век и глаза, с ней работают офтальмологи. У других пациентов – повреждение мягких тканей, травматические переломы фаланг пальцев и другие повреждения.

Видео взрыва гранаты с камеры видеонаблюдения опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, около 6 утра молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл ночного клуба "Луна", сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками заведения в соседнем дворе.

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