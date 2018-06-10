В Днепре погибла девушка, пытаясь сделать селфи

В ночь на воскресенье, 10 июня, в Днепре в ресторане "Старгород" погибла девушка, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает Информатор.

Трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи. По словам очевидцев, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника.

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На место происшествия оперативно прибыла "скорая помощь", но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Напомним, в селе Доманевка Николаевской области 12-летняя девочка получила телесные повреждения в результате падения стены игрушечного домика, которую она строила из шлакоблоков вместе со своим младшим братом.