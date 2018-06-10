"Киллер" рассказал, как "убивал" Бабченко

Алексей Цимбалюк познакомился с журналистом за несколько дней до спецоперации

Участник инсценировки убийства Аркадия Бабченко Алексей Цимбалюк, игравший роль киллера, рассказал, как проходила спецоперация. Детали он поведал в интервью BBC Украина.

Он рассказал, что общался с подозреваемым в организации покушения Борисом Германом с 2015 года, но "большой дружбы" между ними не было. В начале апреля Герман попытался завербовать Цимбалюка.

Цимбалюк сделал вид, что заинтересовался, и через несколько дней от Германа якобы поступило конкретное предложение по убийству Бабченко. Он сразу связался в СБУ, после чего дальше вся операция шла под контролем спецслужбы.

По его словам, он познакомился с Бабченко всего за несколько дней до предполагаемого убийства.

Сама же инсценировка убийства была продумана очень детально.

"Все просто на самом деле, особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко. Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров за 200, в соседнем дворе. После того, как получил сигнал, зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж", - рассказал "киллер" о начале спецоперации по "убийству" Бабченко.

Когда Цимбалюк поднялся в квартиру, журналист уже лежал загримированный. Возле его тела лежали фляги с водой, чтобы имитировать, что он перед этим ходил в магазин.

"Я не стрелял. Оружие не использовалась вообще: в этом нет смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так и так не услышал. Некоторое время мы думали, не использовать петарду, чтобы имитировать звук выстрела, но впоследствии сошлись во мнении, что это не нужно. Акадий лежал в луже крови, у него стояли бутылки с водой - все было так, как впоследствии все увидели на картинках. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальные. Никого - ни сотрудников СБУ, ни гримеров, там не было. Была только его жена, которая по легенде во время убийства была в душе. Она имела услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую", - рассказал "киллер".

Всего в квартире он находился 10-15 секунд. При этом во время короткого пребывания он сказа Бабченко "Доброго здоровья", на что тот попросил, чтобы его не смешили.

После этого Цимбалюк сообщил о выполнении заказа Герману. Они должны были встретиться на следующий день, однако встреча не состоялась.

"Он оттягивал встречу на после обеда. На тот момент нам было известно, что он собирается вылететь за границу. Поэтому пришлось не рисковать, не ждать передачи второй части денег, а арестовывать его", - подытожил он.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Спецоперация также вызвала очень неоднозначную реакцию западных СМИ.

Позже генпрокурор назвал пять причин, почему украинские силовики пошли на инсценировку убийства журналиста.