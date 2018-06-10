На российском "Кинотавре" призвали освободить Сенцова

Председатели двух жюри фестиваля зачитали заявление с требованием освободить политзаключенного

Несколько участников российского кинофестиваля "Кинотавр" призвали власти РФ освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Медиазона.

Председатель жюри фестиваля режиссер Алексей Попогребский и председатель конкурса дебютантов, кинокритик Андрей Плахов, зачитали на фестивале заявление с требованием освободить режиссеров Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова.

Кинокритик Виктор Матизен, вручая награду гильдии киноведов, сказал: "Заканчивается 29-й Кинотавр и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом".

Продюсер Евгений Гиндилис со сцены зачитал письмо Сенцова.

Кроме того, требование освободить режиссеров озвучил композитор Игорь Вдовин.

"Кинотавр" - один из крупнейших российских кинофестивалей, он проводится при поддержке министерства культуры.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.