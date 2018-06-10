В Черновицкой области сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста в реку Прут. Об этом сообщает Молодий Буковинец.

Инцидент произошел еще 8 июня. Полицейских вызвали свидетели, которые увидели, что на мосту, соединяющим Черновицкую и Ивано-Франковскую области, неизвестный мужчина пытается прыгнуть в реку.

Правоохранители попросили мужчину не делать этого, однако он на их просьбы не реагировал. Тогда полицейский предложил ему зажигалку, чтобы прикурить, после чего схватил его за руку, и, надев наручники, перетащил через забор.

Ранее в Черниговской области совершил самоубийство известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер.