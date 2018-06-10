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Команда из Закарпатья выиграла чемпионат мира по футболу среди сепаратистов

Команда из Закарпатья выиграла чемпионат мира по футболу среди сепаратистов
Фото: mukachevo.net

Климкин надеется, что правоохранители зададут много вопросов футболистам Karpatalja

10.06.18 108
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Футбольная команда из Закарпатья Karpatalja выиграла Чемпионат мира по футболу среди команд непризнанных государств (КОНИФА). Об этом пишет Mukachevo.net.

В решающем матче в Лондоне команда из Закарпатья обыграла команду Северного Кипра. В основное время команды сыграли 0: 0, а в серии послематчевых пенальти сильнее была Karpatalja - 3: 2.

В турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейського края и другие, а в отборочных матчах даже команды боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Отмечается, что в заявке команды Karpatalya значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерских паспортах.  По данным Более того, как удалось выяснить нашей редакции, организовал команду Mukachevo.net  организовал команду Karpatalya депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш.

Участие закарпатской футбольной команды в турнире сепаратистов прокомментировал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

"Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов".

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