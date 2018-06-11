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На Донбассе ранены трое наших военных
Боец АТО / Фото пресс-центра АТО
Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены трое наших военных

Боевики 32 раза нарушили перемирие

11.06.18 11
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За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения - 120 и 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Во время боевых действий трое наших защитников получили ранения. По данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 3 ранены.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное, а на Мариупольском - вблизи Павлополя, Водяного и Лебединского.

Ночью текущих суток в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы.

Напомним, 9 июня, двое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы. Боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения.

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