В селе Новица Ивано-Франковской области сгорела деревянная церковь Преображения Господня УПЦ КП 1921 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям 11 июня в 2:07. К тушению огня были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. В 3:47 пожар локализован.
В результате пожара никто из людей не пострадал. Пожарным удалось спасти от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов. Однако само здание храма общей площадью 250 кв. м было уничтожено.
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Церковь имела статус памятника градостроительства и архитектуры местного значения.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Фото: ГСЧС
Напомним, в мае в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями. Огнем охватило более 50-ти машин. Большая часть из них восстановлению не подлежит.