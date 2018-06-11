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Фото На Прикарпатье сгорела старинная деревянная православная церковь

<span class="label red">Фото</span> На Прикарпатье сгорела старинная деревянная православная церковь
Фото: ГСЧС

Пожарным удалось спасти только колокольню 

11.06.18 67
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В селе Новица Ивано-Франковской области сгорела деревянная церковь Преображения Господня УПЦ КП 1921 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям 11 июня в 2:07. К тушению огня были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. В 3:47 пожар локализован.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Пожарным удалось спасти от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов. Однако само здание храма общей площадью 250 кв. м было уничтожено.

Церковь имела статус памятника градостроительства и архитектуры местного значения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГСЧС

Напомним, в мае в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями.  Огнем охватило более 50-ти машин. Большая часть из них восстановлению не подлежит.

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