С начала года на водоемах погибли 378 человек

С начала 2018 года на водоемах Украины утонули 378 человек, из которых 35 - дети.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем было спасено 241 человека, в том числе 20 детей.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - уточняет пресс-центр.

Только с начала июня на водоемах страны погибли уже более 40 украинцев.

Сейчас спасатели патрулируют места отдыха у воды и проводят разъяснительную работу с гражданами о соблюдении правил безопасности.

Напомним, по Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности.