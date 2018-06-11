Два украинских истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76 приняли участие в Международном авиационном показе "Danish Air Show - 2018", который состоялся в датском Ольборге. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу, украинские воздушные асы продемонстрировали зрителям большое умение владения самолетом в воздухе, даже при таких погодных условиях, а также мастерство индивидуального пилотажа по выполнению сложных фигур высшего пилотажа, которые выполнял летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко", - говорится в сообщении.

В нынешнем авиационном показе кроме Су-27 и Ил-76, которых представляла Украину, участвовали британские самолеты C-130J, финские F-18, норвежские T-55 / FB-6, MIG -15U, швейцарские F-5E TIGER, а также авиация Греческой Республики и Испании. Кроме того, в показе приняли участие датские самолеты F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолет EH101 MERLIN и пилотажные группы.









Фото: facebook.com/kpszsu

Напомним, в конце мая в Объединенных силах состоялась внезапная проверка подразделений авиации.