Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.
"Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником. В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Благодарю всю свою команду за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!", - напомнил он.
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Напомним, Жебривский был назначен председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации ровно три года назад - 11 июня 2015 года.