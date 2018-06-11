Мария Гайдар решила сложить полномочия депутата Одесского областного совета

Она является членом местного парламента с мая 2015 года

Российский политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения облсовета.

В проекте сказано, что вопрос рассмотрят в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", а также с - учетом личного заявления Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в проекте.

Напомним, Мария Гайдар получила украинское гражданство в августе 2015 года. Депутатом Одесского облсовета она стала в мае 2015 года. Ее избрали по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко". Гайдар также исполняла обязанности заместителя губернатора Одесской области, когда эту должность занимал политик Михаил Саакашвили. В мае 2016 года она уволилась из одесской областной администрации.