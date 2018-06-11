Неизвестные дважды за три недели открывали краны с водой в новом корпусе больницы

За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещение нового корпуса Охматдета, в котором находится медицинское оборудование. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сопротивление изменениям происходит в самый циничный способ. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Подтопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - сообщила глава Минздрава.

Фото: twitter.com/Ульяна Супрун

Ранее столичная прокуратура объявила подозрения заведующему аптечным складом и медсестрам больницы Охматдет. По данным следствия, с 2012 по 2015 годы заведующий складом присвоил лекарства под предлогом их выдачи для отделения больницы на сумму около 3 млн гривен.