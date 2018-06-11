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Оккупированный Крым засыхает, - Грымчак

Оккупированный Крым засыхает, - Грымчак
Фото: lib.ru

Более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает

11.06.18 390
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Оккупированный Россией Крым "полностью засыхает", из-за нехватки воды, которая ранее поступала на полуостров с материковой Украины.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает издание "Обозреватель".

"Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда" - сказал он.

Грымчак добавил, что с российской стороны не было обращений восстановить подачу воды на полуостров из Украины; "согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных территорий, включая питьевой водой, это обязанность РФ".

По словам замминистра, есть несколько условий при которых Украина согласится возобновить поставки воды в Крым.

"Необходимые условия - вывод войск и освобождения Крыма. А еще - возмещения убытков", - сказал он.

Решить проблему с засухой в Крыму для России невозможно из-за стоимости необходимых методов, уверен Грымчак.

"Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система и ее обслуживание потребует много затрат. Насколько я знаю, на сегодняшний день, они даже не рассматривают такую возможность", - обяснил он.

Также замминистра спрогнозировал, сколько лет нужно будет для восстановления аннексированного полуострова после его доведения до засухи.

"Крым возвращается к своему естественному состоянию. В 1954 году, когда Крым был передан Украине, понадобилось около 10 лет для того, чтобы смыть минерализацию почвы, и использовать его для сельского хозяйства. Я думаю, что сейчас не меньше этих лет уйдет, чтобы вернуть питьевую воду в полном объеме", - сказал Юрий Грымчак.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 

"Минсельхоз Крыма" также заявил, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего - всего 800 тысяч тонн - из-за плохой погоды.

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