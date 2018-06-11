Так как предметы могут иметь культурную ценность, их изъяли и отправили на экспертизу

В воскресенье, 11 июня, пограничники изъяли самовары, чайник и турку со ступкой у 37-летнего гражданина Грузии, который собирался на теплоходе отправиться в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт", во время оформления теплохода, который направлялся в Батуми, пограничники обратили внимание на багаж одного из пассажиров, 37-летнего гражданина Грузии. Совместной погранично-таможенной группой был проведен осмотр его личных вещей. В результате проверки выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку", - говорится в сообщении.

Обнаруженные предметы изъяли, так как они могут представлять культурную ценность, и направили на экспертизу.

На владельца багажа составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины ("Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения").

Фото: Госпогранслужба Украины

Ранее в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе с таможенниками и представителями СБУ задержали гражданина Литвы. Мужчина пытался перевезти через границу 26 кг вещества, похожего на героин.