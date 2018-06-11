Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото Пограничники не дали грузину вывезти из Украины 13 самоваров

Фото Пограничники не дали грузину вывезти из Украины 13 самоваров

<span class="label red">Фото</span> Пограничники не дали грузину вывезти из Украины 13 самоваров
Фото: Госпогранслужба Украины

Так как предметы могут иметь культурную ценность, их изъяли и отправили на экспертизу

11.06.18 60
000

В воскресенье, 11 июня, пограничники изъяли самовары, чайник и турку со ступкой у 37-летнего гражданина Грузии, который собирался на теплоходе отправиться в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт", во время оформления теплохода, который направлялся в Батуми, пограничники обратили внимание на багаж одного из пассажиров, 37-летнего гражданина Грузии. Совместной погранично-таможенной группой был проведен осмотр его личных вещей. В результате проверки выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку", - говорится в сообщении.

Обнаруженные предметы изъяли, так как они могут представлять культурную ценность, и направили на экспертизу.

На владельца багажа составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины ("Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения").

Фото: Госпогранслужба Украины

Ранее в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка"  сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе с таможенниками и представителями СБУ задержали гражданина Литвы. Мужчина пытался перевезти через границу 26 кг вещества, похожего на героин.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Год назад заработал безвиз с ЕвросоюзомВ Погранслужбе прокомментировали нарушение украинским самолетом воздушного пространства ВенгрииПограничники нашли на границе с РФ подземный трубопровод
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56404
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6328
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 7585
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9710
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18930
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21518
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14572
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15723
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12989
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10908
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8143 / 8594
  2. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 6512 / 6623
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 5977 / 29911
  4. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 4261 / 4507
  5. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 3268 / 3808
  6. В Израиле нашли голову библейского царя 2727 / 3132
  7. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 2415 / 3214
  8. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2251 / 2557
  9. В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят 1753 / 1848
  10. В Днепре погибла девушка, пытаясь сделать селфи 1635 / 1695
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 16 / 29911
  2. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 10 / 4507
  3. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8 / 8594
  4. Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено 7 / 1591
  5. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 708
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 5 / 916
  7. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 4 / 6623
  8. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 4 / 1380
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 4 / 4014
  10. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 4 / 1317
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.