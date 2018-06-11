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"ДНР" обвиняет Украину в желании сбить вертолет с делегатами из Евросоюза

"ДНР" обвиняет Украину в желании сбить вертолет с делегатами из Евросоюза
Фото: lemur59.ru

ВСУ на обвинения пока никак не отреагировали

11.06.18 111
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В "ДНР" заявляют, будто ВСУ хотят из ПЗРК сбить вертолет с делегатами из Евросоюза, чтобы потом обвинить в этом "ЛДНР".

Об этом заявили в пресс-службе "министерства госбезопасности" так называемой "ДНР", передает РИА Новости.

"МГБ ДНР" получена разведывательная информация о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации в отношении делегации комитета ЕС по вопросам политической безопасности, которая по приглашению президента Украины Петра Порошенко в период с 13 по 15 июня планирует посетить прифронтовые районы Донбасса и Киев с целью изучения гуманитарной ситуации на Донбассе", - заявили террористы.

Якобы сбить вертолет с делегацией планируют из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". 

Напомним, главарь террористической организации "ДНР" в марте заявил, что среди отпущенных Украиной в рамках обмена пленными боевиков и их пособников 15 человек оказались агентами СБУ. 

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