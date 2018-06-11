Порошенко рассказал, как мечтает о НАТО

Президент надеется на вступление страны в НАТО и ЕС в ближайшие 12 лет

Президент Украины Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский Союз и НАТО до 2030 года.

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник, передает Інтерфакс-Україна.

"Ключевое, о чем я мечтаю, - две вещи. Я хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского Союза. И я хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом Североатлантического альянса", - сказал Петр Порошенко.

"После того как Россия осуществила незаконную аннексию Крыма, наплевав на Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности... остался единственный эффективный механизм - НАТО", - пояснил глава государства.

Напомним, 28 мая Парламентская ассамблея НАТО закрепила в итоговой декларации поддержку действиям Украины и Грузии по дальнейшей интеграции в альянс.