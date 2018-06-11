Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Зыбкая прозрачность. Чего можно ожидать от нового состава НКРЭКУ
Зыбкая прозрачность. Чего можно ожидать от нового состава НКРЭКУ
Фото: nerc.gov.ua

Зыбкая прозрачность. Чего можно ожидать от нового состава НКРЭКУ

Людей без опыта работы в энергетике в нем нет

Александра Иванова - 11.06.18 42
000

Новый состав Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) смело можно назвать уникальным. Хотя бы потому, что кандидатов для него впервые выбирала не Администрация президента, а конкурсная комиссия, состоявшая из известных в отрасли специалистов.

Учитывая, что в прошлый раз в кресле главы энергетического регулятора внезапно очутился экс-менеджер кондитерской корпорации ROSHEN, ни дня не работавший в энергетике, нынешний конкурс и его результат, без сомнения, являются огромным скачком вперед. Лишним подтверждением тому можно считать то, что экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку так и не удалось принять в нем участия. Глава конкурсной комиссии Василий Котко пытался уговорить коллег, чтобы те закрыли глаза на отсутствие у того необходимого по закону пятилетнего стажа в энергетике, однако безуспешно. Никто так и не рискнул поддержать скандального ставленника Петра Порошенко.

Итак, украинский энергорынок получил пять членов НКРЭКУ с большим опытом работы в энергетике, которые известны большинству его участников. Это Елена Антонова — бывший работник ДТЭК Рината Ахметова, Дмитрий Коваленко — работавший до этого в Укрэнерго и в аппарате НКРЭКУ, Оксана Кривенко — заместитель одного из газовых департаментов НКРЭКУ, Евгений Мальованый — экс-начальник одного из департаментов Госэнергоэффективности и Александр Фармагей — успевший поработать в "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго".

Именно этой команде теперь предстоит выносить все решения по вопросам, имеющим решающее значение для доходов энергетических монополистов. Речь идет о тарифах на электроэнергию, ставках для RAB-тарифов облэнерго, абонплате за пользование сетями облгазов и многом другом.

Война войной, а обед по расписанию

Несмотря на казалось бы прозрачную и непредвзятую работу конкурсной комиссии, некоторые результаты конкурса просочились в СМИ еще до того, как по ним были приняты официальные решения. Например, о том, что главой комиссии избрана Оксана Кривенко, официально объявили 6 июня. Однако о том, что выберут именно ее, издание "Деловая столица" пронюхало на неделю раньше — 30 мая.

Наличие независимой конкурсной комиссии не помешало избавиться от ощущения, что Администрация президента все же сумела расставить "нужных" людей на ключевые позиции

Более того, в декабре 2017 года "Экономическая правда", со ссылкой на свои источники, писала о том, что президент Порошенко может назначить Кривенко в качестве временного члена НКРЭКУ, если новые назначения по конкурсу затянутся на неопределенное время. Собеседник журналистов тогда рассказал, что Кривенко выбрали потому, что она лояльна к главе государства.

Однако причастные к назначениям в комиссии и эксперты сомневаются в том, что Банковая в этот раз оказывала какое-то влияние на голосование. Например, Светлана Голикова, которая входила в состав конкурсной комиссии и больше других рассказывала о том, как проходит конкурс, утверждает, что президент не давал никаких советов насчет голосования за председателя.

"Кривенко – профессиональный специалист в регулировании. Очень целеустремленный человек. Она достойна своей должности", — сказала Голикова в комментарии для Фокуса.

"В пользу Кривенко говорит то, что она была кадровым чиновником на должности, которые готовят решения для принятия членами НКРЭКУ. У нее есть опыт и алгоритм принятия решений. У других кандидатов нет, — считает директор по информации "Украинского ядерного форума" Ольга Кошарна. — Я не думаю, что ее выбрали под давлением. На их месте я бы тоже ее выбрала. Это логично и рационально".

Тем не менее основные прогнозы анонимных журналистских источников сбылись. И даже наличие авторитетной и независимой конкурсной комиссии не помешало избавиться от ощущения, что Администрация президента все же сумела расставить "нужных" людей на ключевые позиции в середине регулятора.

Вовка бояться — в лес не ходить

Еще одним поводом к тому, чтобы задуматься о роли Администрации президента в формировании независимого состава НКРЭКУ, можно назвать события, связанные с участием в конкурсе предыдущего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Он, конечно же, подался на конкурс и безуспешно пытался доказать, что имеет достаточный стаж в энергетике. Когда ничего не вышло, он заблокировал конкурс через суд, подав иск о нарушении своих прав. Следом аналогичный иск подал и пришедший в НКРЭКУ вместе с Вовком бывший замначальника одного из департаментов комиссии Антон Гудаченко, которого не допустили к конкурсу по той же причине.

Казалось эти два иска затянут назначение новой комиссии навечно. Однако совсем скоро стало известно, что президент сделал выбор, и Вовк в существующей системе может выполнять роль советника главы НКРЭКУ. В дополнение к этому его люди уже якобы сидят в ключевых департаментах. При этом уже точно известно, что Департамент регулирования отношений в сфере энергетики, который решает вопросы тарифов и прочего в электроэнергетическом секторе, возглавит Антон Гудаченко, блокировавший вместе с ним назначение новой комиссии.

Таким образом, у Вовка останутся рычаги, при помощи которых он сможет при необходимости влиять на решения нового состава НКРЭКУ, в том числе и при пересмотре разработанных под его руководством сомнительных нововведений, как то формула стоимости угля "Роттердам+", стимулирующие RAB-тарифы для облэнерго, абонплата за пользовании газовыми распредсетями и т.д.

В таком составе комиссии кому-то одному будет трудно узурпировать власть, чтобы склонять остальных к каким-либо однобоким или противоправным решениям

Однако, как считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, уже совсем скоро расклад сил в аппарате НКРЭКУ может измениться, а возможности Дмитрия Вовка для влияния на ее работников и членов комиссии вовсе не так безграничны.

"Пока что в комиссии остались люди, которые там уже проработали какое-то время. Но пройдет несколько месяцев и по крайней мере часть из них наверняка сменится. Ведь у комиссии теперь есть новое руководство, новый состав, и одновременно с ними отбирался и новый технический состав, — отмечает Харченко. — А что до влияния Вовка, то, я бы сказал, что оно обусловлено исключительно политическим фактором. Я не думаю, что у него есть большое личное влияние на людей, которые работают в комиссии".

Уметь сказать "нет"

Впрочем, как у нового состава НКРЭКУ обстоят дела со способностью сопротивляться давлению сверху, пока никто не берется судить наверняка. Большинство опрошенных Фокусом экспертов надеются, что они все же сохранят дистанцию между собой, Банковой и представителями энергокомпаний, которые до сих пор успешно лоббировали свои интересы в ущерб другим участникам рынка.

Кроме того, в самой конкурсной комиссии, отбирая претендентов, предполагали, что им должно быть комфортно работать в команде, поскольку каждого из них считают вполне самостоятельной фигурой. И в таком составе кому-то одному будет трудно узурпировать власть, чтобы склонять остальных к каким-либо однобоким или противоправным решениям.

"Задача новой комиссии — работать командой. И у них есть запрет на личные встречи с кем-либо из лицензиатов. Госпожа Кривенко хорошо знает об этом. Любые встречи наедине с представителями той или иной лицензированной компании не имеют места быть вообще. Это нарушение закона", — рассказывает Светлана Голикова.

Все эксперты склоняются к тому, что, если у нынешних "комиссаров" и были какие-то грехи, то пока нельзя с уверенностью сказать, что они предопределяют и все дальнейшее поведение этих людей. Например, Оксана Кривенко, работая в НКРЭКУ, принимала участие в разработке скандально известной методики для расчёта абонплатыза пользование газораспределительными сетями, которая давала сверхдоходы многочисленным облгазам Дмитрия Фирташа. Эксперты склоняются к тому, что суть этой методики была идеей тогдашнего руководства НКРЭКУ, т.е. Дмитрия Вовка, а Кривенко была исполнителем, который был обязан выполнять распоряжения руководства. Сейчас же у нее и остальных есть шанс показать, что они умеют дистанцироваться от лоббистов.

То же самое касается и Елены Антоновой, которая пришла в комиссию с должности в холдинге ДТЭК. "Антонова подавалась на конкурс по собственной инициативе. Глава ДТЭКа, когда узнал, что его сотрудница в финале, попросил показать ее фотографию. До этого он ее не видел, — говорит Александр Харченко. — Поэтому я ожидаю, что человек, который пришел из откровенно частной компании, достаточно одиозной на нашем рынке, она должна особенно внимательно подходить ко всем своим позициям и решениям, которые будут касаться ДТЭКа".

"Полностью избежать влияния извне новому составу НКРЭКУ вряд ли удастся"

Как отмечает Харченко, сильное влияние некоторых лицензиатов на комиссию может быть обусловлено не только тем, есть ли в ее составе "свои". А просто потому, что они очень хорошо умеют лоббировать свои интересы. В частности, это относится к ДТЭКу. "Есть вероятность лобби интересов ДТЭКа со стороны любого члена комиссии. Это касается и главы тоже. Просто потому, что эта компания сильна и одиозная, хорошо лоббирующая свои интересы", — считает он.

При этом глава "Ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг" и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает, что полностью избежать влияния извне новому составу НКРЭКУ вряд ли удастся. "В абсолютную независимость я не очень верю. Но посмотрим какие будут решения по самым масштабным и резонансным вопросам и по ним уже будем делать выводы, — говорит он. — В любом случае этот орган назначен президентом, значит он несёт политическую ответственность".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую водуВведение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложеноВ Украине отложили повышение цен на электроэнергию для населения
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56446
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6380
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 7757
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9736
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18981
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21554
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14610
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15755
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13033
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10919
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8596 / 9004
  2. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 6601 / 6714
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6439 / 30318
  4. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 4332 / 4576
  5. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 3525 / 3810
  6. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 2957 / 3370
  7. В Израиле нашли голову библейского царя 2805 / 3240
  8. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2308 / 2583
  9. В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят 1817 / 1909
  10. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 1678 / 9647
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 16 / 30318
  2. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 10 / 1695
  3. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 10 / 4576
  4. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 1686
  5. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8 / 9004
  6. Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено 7 / 1606
  7. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 5 / 6714
  8. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 720
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 4 / 4069
  10. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 4 / 1563
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.