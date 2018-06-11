Зыбкая прозрачность. Чего можно ожидать от нового состава НКРЭКУ

Новый состав Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) смело можно назвать уникальным. Хотя бы потому, что кандидатов для него впервые выбирала не Администрация президента, а конкурсная комиссия, состоявшая из известных в отрасли специалистов.

Учитывая, что в прошлый раз в кресле главы энергетического регулятора внезапно очутился экс-менеджер кондитерской корпорации ROSHEN, ни дня не работавший в энергетике, нынешний конкурс и его результат, без сомнения, являются огромным скачком вперед. Лишним подтверждением тому можно считать то, что экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку так и не удалось принять в нем участия. Глава конкурсной комиссии Василий Котко пытался уговорить коллег, чтобы те закрыли глаза на отсутствие у того необходимого по закону пятилетнего стажа в энергетике, однако безуспешно. Никто так и не рискнул поддержать скандального ставленника Петра Порошенко.

Итак, украинский энергорынок получил пять членов НКРЭКУ с большим опытом работы в энергетике, которые известны большинству его участников. Это Елена Антонова — бывший работник ДТЭК Рината Ахметова, Дмитрий Коваленко — работавший до этого в Укрэнерго и в аппарате НКРЭКУ, Оксана Кривенко — заместитель одного из газовых департаментов НКРЭКУ, Евгений Мальованый — экс-начальник одного из департаментов Госэнергоэффективности и Александр Фармагей — успевший поработать в "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго".

Именно этой команде теперь предстоит выносить все решения по вопросам, имеющим решающее значение для доходов энергетических монополистов. Речь идет о тарифах на электроэнергию, ставках для RAB-тарифов облэнерго, абонплате за пользование сетями облгазов и многом другом.

Война войной, а обед по расписанию

Несмотря на казалось бы прозрачную и непредвзятую работу конкурсной комиссии, некоторые результаты конкурса просочились в СМИ еще до того, как по ним были приняты официальные решения. Например, о том, что главой комиссии избрана Оксана Кривенко, официально объявили 6 июня. Однако о том, что выберут именно ее, издание "Деловая столица" пронюхало на неделю раньше — 30 мая.

Наличие независимой конкурсной комиссии не помешало избавиться от ощущения, что Администрация президента все же сумела расставить "нужных" людей на ключевые позиции

Более того, в декабре 2017 года "Экономическая правда", со ссылкой на свои источники, писала о том, что президент Порошенко может назначить Кривенко в качестве временного члена НКРЭКУ, если новые назначения по конкурсу затянутся на неопределенное время. Собеседник журналистов тогда рассказал, что Кривенко выбрали потому, что она лояльна к главе государства.

Однако причастные к назначениям в комиссии и эксперты сомневаются в том, что Банковая в этот раз оказывала какое-то влияние на голосование. Например, Светлана Голикова, которая входила в состав конкурсной комиссии и больше других рассказывала о том, как проходит конкурс, утверждает, что президент не давал никаких советов насчет голосования за председателя.

"Кривенко – профессиональный специалист в регулировании. Очень целеустремленный человек. Она достойна своей должности", — сказала Голикова в комментарии для Фокуса.

"В пользу Кривенко говорит то, что она была кадровым чиновником на должности, которые готовят решения для принятия членами НКРЭКУ. У нее есть опыт и алгоритм принятия решений. У других кандидатов нет, — считает директор по информации "Украинского ядерного форума" Ольга Кошарна. — Я не думаю, что ее выбрали под давлением. На их месте я бы тоже ее выбрала. Это логично и рационально".

Тем не менее основные прогнозы анонимных журналистских источников сбылись. И даже наличие авторитетной и независимой конкурсной комиссии не помешало избавиться от ощущения, что Администрация президента все же сумела расставить "нужных" людей на ключевые позиции в середине регулятора.

Вовка бояться — в лес не ходить

Еще одним поводом к тому, чтобы задуматься о роли Администрации президента в формировании независимого состава НКРЭКУ, можно назвать события, связанные с участием в конкурсе предыдущего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Он, конечно же, подался на конкурс и безуспешно пытался доказать, что имеет достаточный стаж в энергетике. Когда ничего не вышло, он заблокировал конкурс через суд, подав иск о нарушении своих прав. Следом аналогичный иск подал и пришедший в НКРЭКУ вместе с Вовком бывший замначальника одного из департаментов комиссии Антон Гудаченко, которого не допустили к конкурсу по той же причине.

Казалось эти два иска затянут назначение новой комиссии навечно. Однако совсем скоро стало известно, что президент сделал выбор, и Вовк в существующей системе может выполнять роль советника главы НКРЭКУ. В дополнение к этому его люди уже якобы сидят в ключевых департаментах. При этом уже точно известно, что Департамент регулирования отношений в сфере энергетики, который решает вопросы тарифов и прочего в электроэнергетическом секторе, возглавит Антон Гудаченко, блокировавший вместе с ним назначение новой комиссии.

Таким образом, у Вовка останутся рычаги, при помощи которых он сможет при необходимости влиять на решения нового состава НКРЭКУ, в том числе и при пересмотре разработанных под его руководством сомнительных нововведений, как то формула стоимости угля "Роттердам+", стимулирующие RAB-тарифы для облэнерго, абонплата за пользовании газовыми распредсетями и т.д.

В таком составе комиссии кому-то одному будет трудно узурпировать власть, чтобы склонять остальных к каким-либо однобоким или противоправным решениям

Однако, как считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, уже совсем скоро расклад сил в аппарате НКРЭКУ может измениться, а возможности Дмитрия Вовка для влияния на ее работников и членов комиссии вовсе не так безграничны.

"Пока что в комиссии остались люди, которые там уже проработали какое-то время. Но пройдет несколько месяцев и по крайней мере часть из них наверняка сменится. Ведь у комиссии теперь есть новое руководство, новый состав, и одновременно с ними отбирался и новый технический состав, — отмечает Харченко. — А что до влияния Вовка, то, я бы сказал, что оно обусловлено исключительно политическим фактором. Я не думаю, что у него есть большое личное влияние на людей, которые работают в комиссии".

Уметь сказать "нет"

Впрочем, как у нового состава НКРЭКУ обстоят дела со способностью сопротивляться давлению сверху, пока никто не берется судить наверняка. Большинство опрошенных Фокусом экспертов надеются, что они все же сохранят дистанцию между собой, Банковой и представителями энергокомпаний, которые до сих пор успешно лоббировали свои интересы в ущерб другим участникам рынка.

Кроме того, в самой конкурсной комиссии, отбирая претендентов, предполагали, что им должно быть комфортно работать в команде, поскольку каждого из них считают вполне самостоятельной фигурой. И в таком составе кому-то одному будет трудно узурпировать власть, чтобы склонять остальных к каким-либо однобоким или противоправным решениям.

"Задача новой комиссии — работать командой. И у них есть запрет на личные встречи с кем-либо из лицензиатов. Госпожа Кривенко хорошо знает об этом. Любые встречи наедине с представителями той или иной лицензированной компании не имеют места быть вообще. Это нарушение закона", — рассказывает Светлана Голикова.

Все эксперты склоняются к тому, что, если у нынешних "комиссаров" и были какие-то грехи, то пока нельзя с уверенностью сказать, что они предопределяют и все дальнейшее поведение этих людей. Например, Оксана Кривенко, работая в НКРЭКУ, принимала участие в разработке скандально известной методики для расчёта абонплатыза пользование газораспределительными сетями, которая давала сверхдоходы многочисленным облгазам Дмитрия Фирташа. Эксперты склоняются к тому, что суть этой методики была идеей тогдашнего руководства НКРЭКУ, т.е. Дмитрия Вовка, а Кривенко была исполнителем, который был обязан выполнять распоряжения руководства. Сейчас же у нее и остальных есть шанс показать, что они умеют дистанцироваться от лоббистов.

То же самое касается и Елены Антоновой, которая пришла в комиссию с должности в холдинге ДТЭК. "Антонова подавалась на конкурс по собственной инициативе. Глава ДТЭКа, когда узнал, что его сотрудница в финале, попросил показать ее фотографию. До этого он ее не видел, — говорит Александр Харченко. — Поэтому я ожидаю, что человек, который пришел из откровенно частной компании, достаточно одиозной на нашем рынке, она должна особенно внимательно подходить ко всем своим позициям и решениям, которые будут касаться ДТЭКа".

"Полностью избежать влияния извне новому составу НКРЭКУ вряд ли удастся"

Как отмечает Харченко, сильное влияние некоторых лицензиатов на комиссию может быть обусловлено не только тем, есть ли в ее составе "свои". А просто потому, что они очень хорошо умеют лоббировать свои интересы. В частности, это относится к ДТЭКу. "Есть вероятность лобби интересов ДТЭКа со стороны любого члена комиссии. Это касается и главы тоже. Просто потому, что эта компания сильна и одиозная, хорошо лоббирующая свои интересы", — считает он.

При этом глава "Ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг" и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает, что полностью избежать влияния извне новому составу НКРЭКУ вряд ли удастся. "В абсолютную независимость я не очень верю. Но посмотрим какие будут решения по самым масштабным и резонансным вопросам и по ним уже будем делать выводы, — говорит он. — В любом случае этот орган назначен президентом, значит он несёт политическую ответственность".