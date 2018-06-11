На Донбассе за три года пропали почти четыре тысячи человек, половину из них не нашли, - правозащитники

На Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает "Зеркало недели".

По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения в Донбассе.

"С начала конфликта 2014 года насильственные исчезновения случались чуть ли не ежедневно. Степана Чубенко сняли с поезда в Донецке за сине-желтую ленточку, пытали боевики батальона "Керчь" и убили. Не говорили, где тело, врали, требовали выкуп…", - рассказал правозащитник.

По словам Захарова, случаи пропажи людей зафиксированы и на подконтрольной Украине территории.

"На подконтрольной Киеву территории известен случай исчезновения Александра Менчонко в июле 2014 года, оказалось, что он был у бойцов батальона "Айдар", которые забрали его машину. Его нашли закопанным и идентифицировали по анализу ДНК", - добавил он.

Всего в отчете Харьковской правозащитной группы содержится информация о 80 пропавших на оккупированной и 57 - на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

"По данным полиции и местных властей, с 2014 года по конец 2017 года в Донецкой области пропали 2 тысячи 727 человек, из них 1 тысячу 302 так и не нашли. В Луганской области за это же период пропали 1 тысяча 205 человек, судьба 572-х до сих пор неизвестна", - сказал Захаров.

Напомним, 26 мая на Донбассе боевики похитили двоих украинских военнослужащих.