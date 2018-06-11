Рядом с ТЭЦ-6 в Киеве возник пожар

Сегодня, 11 мая, в Киеве возник пожар на открытой территории на улице Пуховской, в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает киевское управление ГСЧС.

Информация о возгорании была получена в 14:18. К месту вызова немедленно были направлени пожарные из ближайших подразделений.

"По прибытию было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Спасатели подвозят воду из ближайших источников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники были пропаханы полосы земли.

В 15:53 пожар локализован. На месте работает семь единиц техники и 20 человек личного состава. Тушение пожара пока продолжается. Причина его возникновения выясняется.

Напомним, неподалеку, на улице Пуховской, 16, находится ТЭЦ-6, которая обеспечивает электроэнергией и теплом северные и северо-восточные районы Киева.

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Напомним, высший уровень пожарной опасности объявлен в Украине. Спасатели просят граждан воздержаться от разжигания костров и не провоцировать пожары.