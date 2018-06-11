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Главная » Страна » Бойцы ВСУ на передовой получают 20 тысяч гривен в месяц, - Порошенко
Ситуация на Донбассе

Бойцы ВСУ на передовой получают 20 тысяч гривен в месяц, - Порошенко

Бойцы ВСУ на передовой получают 20 тысяч гривен в месяц, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Участникам боевых действий предусмотрены также различные льготы

11.06.18 49
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата для солдат на передней линии обороны на Донбассе составляет 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, пишет УНИАН.

"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривен. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривен в месяц", - заявил он, напомнив, что при этом государство предоставляет военным льготы, которые предусмотрены участникам боевых действий.

Как подчеркнул Порошенко, "спецназ сейчас совершенно по-другому учат".

Также, по его словам, была запущена отдельная программа обеспечения подразделений боеприпасами.

Ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат летчикам ВСУ.

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