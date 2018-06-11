Слова Линчевского об онкобольных вырваны из контекста, - Супрун

Слова заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных были вырваны из контекста.



Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, пишет "Украинская правда. Жизнь".

"Александр Линчевский от имени команды Минздрава боролся за программу лечения украинцев за рубежом, отстаивал необходимость лечения всех, даже тяжелобольных пациентов. Некоторые высказывания на заседании без прессы были слишком эмоциональными и реакция, которую мы получили - важный опыт для всей команды", - сказала Супрун.



Она добавила, что для сотрудников Минздрава будет проведен тренинг по практике обеспечения четкости высказываний для медиа.



По ее словам, комментарий Линчевского был искажен и неправильно интерпретирован.



"В то же время, мы живем в мире постправды, где вместо фактов обсуждаются домыслы, искажения и интерпретации. Сегодня обществу пытаются навязать, что врачи из команды Минздрава могли сказать, что "тяжелобольных не нужно лечить", - добавила Ульяна Супрун.

Ранее Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".