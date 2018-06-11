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Не пришелся к месту. Почему председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подал в отставку
Фото: Николай Лазаренко / УНИАН

Не пришелся к месту. Почему председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подал в отставку

11 июня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил через Facebook о своей отставке. Почему чиновник пошел на этот шаг и кто может его сменить на посту, узнавал Фокус

Максим Мухин - 11.06.18 385
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"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин", – пишет Жебривский, не объясняя причин увольнения. Но зато находит место в своей публикации для перечисления достижений и проектов, внедренных на территории области за три года работы.

"Донецкая область первой в Украине внедрила европейские нормы мониторинга окружающей среды; мы строим по современным европейским технологиям четыре полигона твердых бытовых отходов; развернута масштабная работа по реконструкции парков и скверов в городах, городках и поселках; открываем Центры предоставления административных услуг; начали реализацию проекта по созданию социальных офисов", – перечисляет политик.

Напомним, Павел Жебривский возглавил Донецкую ОВГА ровно три года назад, 11 июня 2015 года. На этой должности он сменил Александра Кихтенко, который был уволен указом президента после выговора за нарушение сроков возведения оборонительных сооружений.

Сразу после известия об увольнении Жебривского в СМИ появилось предположение, что его в этой должности сменит заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Я не комментирую слухи, от слова "вообще". Но повторюсь в очередной раз: я член команды действующего президента Украины, и если нужно будет, я пойду туда (на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – Фокус)", – заявил он изданию.

Следует отметить, что Грымчак с июля 2005-го по август 2006 года занимал должность заместителя Донецкой областной государственной администрации, которую возглавлял Вадим Чупрун.

Чем запомнился Жебривский

В 2017 году на всех публичных мероприятиях, связанных с открытием или представлением инфраструктурных проектов Жебривский начал использовать логотип "Обновленная Донеччина". Он утверждал, что разработку логотипа оплатил из собственных средств, а все интеллектуальные права на него будут переданы областной администрации. Примечательно, что на сегодняшний день никаких политических партий или общественных организаций под таким названием не зарегистрировано.

В марте 2018 года у Жебривского возник конфликт с руководителем военно-гражданской администрации прифронтового поселка Зайцево Владимиром Веселкиным. На своей странице Facebook Веселкин опубликовал видео, на котором зафиксировано, как украинские товары через открытый в 2016 году гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ "Майорск" поставляются на территорию, подконтрольную так называемой ДНР. На видеозаписи Веселкин называет фамилии местных чиновников, которые, по его словам, причастны к этой схеме. В ответ Жебривский обратился в компетентные органы с просьбой проверить информацию.

"Для президента станут холодным душем результаты выборов в Донецкой области, но будет поздно"

6 июня текущего года Веселкин был уволен с занимаемой должности. "Оновлювач" ограбленной Донеччины Жебривский поедет домой еще более богатым человеком искать другую политическую партию… Для президента станут холодным душем результаты выборов в Донецкой области, но будет поздно", – пишет Веселкин на своей странице в Facebook.

На следующий день после увольнения Веселкина местные жители Зайцево вышли на акцию протеста на КПВВ "Майорск". В разговоре с Фокусом он отметил, что не видит связи между отставкой Жебривского и своим увольнением. По его мнению, политика председателя Донецкой ОВГА "резко отличается от основной линии государственной политики Украины в регионе".

"Мотивы Жебривского нужно спрашивать у него самого. Но скажу, что все плохое со временем становится явным", – предупредил Веселкин Фокус.

Главный редактор онлайн-издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука считает, что за три года Жебривский так и не смог стать популярным и уважаемым среди местных жителей – все коммуникации держались исключительно на силе и подчинении.

"Но главная оценка работы губернаторов в Украине – это "дань" президенту в виде электоральных симпатий местного населения, которые на подносе должны преподносить назначенные "доверенные лица" на каждых выборах. Жебривский с этой задачей не справился даже в условиях, когда большинство местных скептически настроенных к "власти Майдана" избирателей были лишены права голоса", – пишет Мацука в Facebook.

Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации 5 марта 2015 года. Павел Жебривский при назначении стал вторым ее председателем. Для сравнения, в Луганской областной военно-гражданской администрации за это время сменилось три руководителя.

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