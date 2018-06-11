В Одессе похитили скульптуру любимого кота Михаила Жванецкого, установленную на подоконнике Всемирного клуба одесситов в апреле 2018 года.



Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на директора клуба Елену Павлову в понедельник, 11 июня.





"Автор достопримечательности, одесский скульптор Татьяна Штыкало специально работала в пластике, чтобы у воров не было желания похитить скульптуру. Но это их не остановило", – говорится в сообщении.

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В полиции подтвердили информацию о краже. Решается опрос о возбуждении уголовногодела по статье о краже (ч.1 ст.185 УК Украины).



Ранее в феврале в Одессе похитили бронзовый мини-памятник известного чешского литературного героя – бравого солдата Швейка.