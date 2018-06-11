В Луганской области вдвое сократят количество блокпостов, - Гарбуз

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз обсудил с руководителями правоохранительных органов и подразделений ВСУ сокращение количества блокпостов на территории области с 15 до 8.



Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.



"Уделили внимание функционированию блокпостов. По решению командования ООС (операции объединенных сил), предусмотрено сокращение их количества на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотвода, освещения, асфальтирование и т. п.", - написал Гарбуз.

Он также заявил, что поручил руководителям департамента финансов и управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов.



"Вопрос безопасности на транспорте, соблюдение правил перевозок пассажиров и грузов, движения негабаритного транспорта находится на моем личном контроле", - сообщил Гарбуз.



Кроме того, он отметил, что на совещании поднимался вопрос борьбы с оборотом наркотиков.



"Поручил усилить работу всех ответственных и направить ее на результат - раскрытие и привлечение к ответственности виновных в совершении наркопреступлений", - отметил чиновник.

Ранее уже сообщалось, что на Донбассе уменьшится количество стационарных блокпостов. Вместо них будет дополнительно организовано 106 полицейский патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах. Об этом в ходе рабочего совещания в Бахмуте сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.