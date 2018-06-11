Центр Киева перекроют ради йогов

В Киеве в субботу, 23 июня, перекроют Крещатик из-за праздника, посвященного Международному дню йоги.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Праздничные мероприятия пройдут с 17:00 до 22:00.
Также с 18:00 до 23:00 на Крещатике пройдет марафон.
Международный день йоги в Киеве проходит ежегодно по инициативе Посольства Индии в Украине.
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Напомним, в прошлом году в Международный день йоги в столице прошел "Марафон без суеты", на котором собрались любители йоги. До рекорда Европы не хватило всего 500 человек.