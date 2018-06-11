Экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий не согласился на заключение сделки со следствием.



Об этом говорится в совместном заявлении заместителей генпрокурора Евгения Енина и Анжелы Стрижевской, которое обнародовано на YouTube-канале ГПУ.



По данным проекта Слідство.Інфо, тайная встреча заместителей генпрокурора Украины со Ставицким состоялась 13 ноября 2016 года и длилась около часа. Представители ведомства сообщили, что действительно встречались со Ставицким, однако это была официально оформленная командировка, а не тайная встреча. Целью поездки в Израиль сотрудников ГПУ была проверка готовности экс-министра к сотрудничеству со следствием.





По словам Енина, встречу инициировал сам Ставицкий, который через своих представителей обратился в ГПУ.



Стрижевская, в свою очередь, отметила, что позиция ГПУ относительно сделки Ставицкого со следствием базировалась на трех основных элементах: возмещении ущерба, нанесенного государству, и определенных экспертами в рамках уголовного производства признании вины и обличительных показаниях относительно других участников преступления.

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По ее словам, переговоры показали неготовность фигуранта к заключению сделки, его позиция была доведена до руководства ГПУ. После этого ведомство получило разрешение суда на заочный процесс в отношении экс-министра.



В обвинительном акте в отношении Ставицкого фигурируют статьи Уголовного кодекса "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация доходов, полученных преступным путем", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "служебный подлог".

Напомним, на сайте Интерпола 4 августа 2016 года появилась информация, что Эдуард Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации.

Ставицкий подозревается в хищении средств в особо крупном размере.

В декабря 2016 года правоохранительные органы Израиля сообщили, что продолжают рассматривать запрос Генеральной прокуратуры об экстрадиции в Украину бывшего министра энергетики Ставицкого.

С соответствующим запросом в Израиль ездил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Сам Ставицкий, будучи в Израиле, утверждал, что получал предложение заплатить несколько миллионов долларов по закрытию дела против него.