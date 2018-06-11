Догхантер Святогор арестован на два месяца

Судья Шевченковского районного суда Киева решила взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в отравлении тысяч бездомных собак.
Об этом сообщает "112-Украина".
Во время заседания адвокат Святогора просил провести заседание в закрытом режиме, но судья не удовлетворила его ходатайство.
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По словам прокурора, Святогора подозревают в изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
Сторона обвинения просила во время расследовании избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, Алексей Святогор в базе МВД значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Но в розыске он числится только с 1 июня 2018 года.
Святогора разыскивали по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".
Ранее в соцсетях он открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.