В Берлине стартовали переговоры "нормандской четверки"

В Берлине стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" относительно поиска путей окончания вооруженного конфликта на Донбассе.



Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.



"В Берлине стартовали Нормандские переговоры", - заявил посол.

Участие в переговорах принимают министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии - Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России - Сергей Лавров.



В свою очередь, в МИД Германии в Twitter отметили, что мирный процесс на Донбассе требует нового импульса.

"Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" за более чем год", - заявили немецкие дипломаты.



Также немецкий МИД разместил фотографию всех четырех министров, которые сфотографировались перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча.

Der Friedensprozess in der #Ukraine braucht einen neuen Schub: In Berlin treffen sich jetzt die Außenminister aus Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Das erste AM-Treffen im „Normandie-Format“ seit mehr als einem Jahr. #N4 pic.twitter.com/BRw5nLGoGl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на этой встрече будут подниматься вопросы освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможного формата миротворческой миссии ООН на Донбассе.