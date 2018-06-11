Запасы угля на ТЭС ниже прошлогодних на 38%

Запасы угля в хранилищах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 11 июня 2018 года составляют 1,56 млн тонн, что на 38,1% меньше, чем на 12 июня 2017 года (2,52 млн тонн).



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности в понедельник, 11 июня.

Запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 396,7 тысяч тонн, что на 34,8% меньше прошлогодних (608,8 тысяч тонн), газовой группы – 1,16 млн тонн, что на 39,2% меньше (1,91 млн тонн).



В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 398,9 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше прошлогодних (181,2 тыс. тонн).

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Ранее Фокус писал, что глава Львовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация, когда идут закупки угля за рубежом, а свои собственные шахты никто не развивает и отрасль бедствует.