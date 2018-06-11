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В Украине дополнительно назначили 23 поезда

В Украине дополнительно назначили 23 поезда
Фото: railwayman.com.ua

В южном направлении на летний период появятся новые маршруты

11.06.18 822
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Государственная компания Укрзализныця назначила на летний период 23 поезда в южном направлении, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.

Об этом в понедельник, 11 июня, на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Так, были назначены следующие поезда:

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков - будет курсировать ежедневно с 2 июня по 22 сентября;

№ 213/214 Сумы - Одесса - будет курсировать с 9 июня по нечетным датам;

№ 228 Киев - Бердянск - будет курсировать через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа - по четным;

№ 282 Хмельницкий - Геническ - будет курсировать 2-12 июня и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября - ежедневно;

№ 298 Киев - Херсон - будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября;

№ 162 Николаев - Киев - будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа;

№ 256/255 Львов - Херсон - будет курсировать один раз в 4 дня в период с 5 июня по 9 сентября;

№ 258 Одесса - Львов - будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября;

№ 251/252 Днепр, Кривой Рог - Одесса - будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября;

№ 265 Харьков - Херсон - будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 9 сентября;

№ 190/244 Днепр-Кривой Рог - Геническ – будет курсировать по нечетным датам с 9 июня по 9 сентября;

№ 232/231 Геническ - Ивано-Франковск - будет курсировать по четным датам с 10 июня по 10 сентября;

№ 472/552 Днепр - Кривой Рог - Бердянск - будет курсировать по четным датам с 10 июня по 16 сентября;

№ 261/262 Харьков - Бердянск - будет курсировать с 10 июня по 14 сентября по четным датам;

№271 / 272 Харьков - Одесса - будет курсировать с 8 июня по 19 сентября по нечетным датам;

№779 / 780 Сумы - Винница - осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля;

№ 223/224 Киев - Одесса - будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 248 Одесса - Киев - Житомир - будет курсировать с 15 июня по 29 сентября по нечетным датам;

№ 761/762 Киев - Одесса - будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 072 Киев - Геническ - будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 076 Киев - Херсон - будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 170/169 Львов - Одесса;

№ 168/167 Львов - Одесса.

Также компания увеличила периодичность курсирования 6 круглогодичных поездов. В частности, это поезда:

№ 8/7 Одесса - Харьков - будет курсировать ежедневно с июня;

№ 84/83 Ковель - Одесса - будет курсировать ежедневно с 2 июня по 16 сентября через день;

№ 92/91 Константиновка - Одесса - будет курсировать ежедневно с 1 июня по 28 августа;

№ 317/318 Запорожье - Одесса - будет курсировать ежедневно с 3 июня по 13 сентября;

№ 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский - будет курсировать ежедневно с 16 июня;

№ 110/109 Львов - Херсон - будет курсировать ежедневно с 20 июня по 16 сентября.

Напомним, Укрзализныця оборудовала 143 железнодорожные станции терминалами для оплаты картой, в том числе и станции курортных городов. 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал УЗ), 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.

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