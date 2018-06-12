Боевики на Донбассе 27 раз обстреляли украинские позиции

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций со стороны террористов, из них 11 с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
На Луганском направлении боевики попытались ослабить оборонительные рубежи украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск, на Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.
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В штабе также добавили, что в результате боевых действий были ранены трое украинских военных.
По данным разведки, двух боевиков были уничтожены и трое ранены.
Напомним, Порошенко заявил, что бойцы ВСУ на передовой получают 20 тысяч гривен в месяц.