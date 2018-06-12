Лавров и Климкин провели личную встречу

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях переговоров «нормандской четверки» в Берлине.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, министры затронули вопросы, которые обсуждали российский и украинский президенты во время телефонного разговора.
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«Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», — пояснил Лавров.
Напомним, в Берлине стартовали переговоры "нормандской четверки".
Участие в переговорах принимают министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии - Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России - Сергей Лавров.