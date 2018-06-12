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Освобождение заложников Кремля

Лавров: Омбудсмены разрабатывают "дорожную карту" освобождения заключенных

Лавров: Омбудсмены разрабатывают "дорожную карту" освобождения заключенных
Источник: twitter.com/GermanyDiplo

Вопрос политзаключенных впервые подняли на встрече "Нормандской четверки"

12.06.18 227
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Главы внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) впервые обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров, передает УНИАН.

"Это была дискуссия (по вопросам), которые никогда не обсуждались в "нормандском формате". Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях", - заявил Климкин.

Украинский министр отметил, что "это была полезная миссия", но для окончательного урегулирования спорных вопросов необходимо проводить дальнейшие переговоры.

Обсуждения вопроса освобождения политзаключенных в рамках "нормандского формата" подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что омбудсмены России и Украины составят "дорожную карту" по урегулированию этого вопроса, передает РИА Новости.

"Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора (телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина, - ред.) и пытаются составить какую-то такую "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - отметил российский министр.

Напомним, 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону обмен удерживаемых лиц. По итогам разговора была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России.  

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