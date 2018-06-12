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Главная » Страна » Вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ
Ситуация на Донбассе

Вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ

Вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ
Фото: 360tv.ru

Затопление шахт боевиками дает о себе знать

12.06.18 109
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Пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали ухудшение качества питьевой воды из-за затопления шахт на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивание", - говорится в сообщении.

Напомним, поверхность оккупированного Донецка постепенно уходит под землю, спутники зафиксировали проседание грунтов на 20-25 см. Эксперты утверждают, что это происходит потому, что прекратилась откачка подземных шахтных вод.

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