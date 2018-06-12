Харьковские бизнес-центры минируют восьмой день подряд

Все сообщения о минировании были ложными

В Харькове восьмой день подряд "минируют" здания пяти бизнес-центров.

Об этом во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию около 10:30.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте.

Напомним, полиция задержала псевдоминера, который "готовил" теракт в Раде в поддержку Савченко.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.