Кабмин упростил получение разрешений на использование недр

Теперь разрешения не нужно согласовывать с Минприроды

Кабинет министров по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов внес изменения в ряд нормативных актов с целью упрощения ведения бизнеса и стимулирования инвестиций в отрасль недропользования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Впервые за все годы независимости мы наконец-то либерализируем этот рынок. Для меня важно, что изменения принимались с учетом экологической составляющей", - отметил министр экологии Остап Семерак.

В частности, был продлен переходный период для прохождения процедуры оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), которую Украина обязалась ввести в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, в случае отсутствия у недропользователя результатов ОВОС, он до 31 декабря 2018 внести в Единый реестр соответствующее сообщение о планах осуществить такую процедуру.

"Минприроды пошло навстречу предпринимателям и позволило провести предусмотренные законом процедуры ОВОС без остановки деятельности", - пояснил Семерак, отметив, что на сегодня Минприроды обеспечивает прохождение процедуры ОВОС для более 600 субъектов хозяйствования, и доля недропользователей среди участников ОВОС - около 30 %.

Кроме того, упрощена процедура по предоставлению или продления действия разрешений. Теперь их не нужно согласовывать в Минприроды. Это также касается участков, выставленных на аукцион.

"Мы пошли навстречу бизнесу и упростили процедуру предоставления специальных разрешений на пользование недрами. В то же время мы обладаем другими инструментами, которые позволяют контролировать ситуацию в сфере недропользования в части охраны окружающей среды", - отметил министр.

Среди главных изменений, предложенных Кабмином, также - отмена "апробации" при получении разрешения на пользование нефтегазоносными недрами, введение с 2019 системы электронной подачи документов для его получения, отмена платы за продление срока действия разрешения (для нефтегазоносных недр) и урегулирование вопроса по уплате стоимости геологической информации (теперь исключительно при предоставлении разрешения). Кроме того, сокращен с 90 до 45 дней срок согласования облсоветами предложений Госгеонедра по определению перечня выставленных на аукцион участков.

"Сейчас Минприроды работает над вторым пакетом законодательных изменений для либерализации сферы недропользования. В частности, мы предложили правительству рассмотреть изменения в постановление №423, которые открывают доступ к геологической информации. Надеюсь, что этот важный документ также будет рассмотрен как можно скорее", - сообщил Семерак.

Ранее правительство одобрило План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность".