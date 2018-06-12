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Главная » Страна » Видео Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев
Освобождение заложников Кремля

Видео Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев

<span class="label red">Видео</span> Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев
Мустафа Джемилев / Фото: Укринформ

Путин "просто так ничего не отдает"

12.06.18 230
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Украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, Турция может выступить посредником в обмене политзаключенных между Украиной и Россией, как это было в случае с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Джемилев отметил, что по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент России Владимир Путин "просто так ничего не отдает".

"Мы знаем, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Эрдогану - ред.): "Может, у вас в заначке есть эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". (Эрдоган - ред.) сказал: "Подумаем". Такой обмен не исключается", - заявил Джемилев, отметив, что жизнь Сенцова и Кольченко представляет для Украины большую ценность.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

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