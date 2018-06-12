Укрзализныця вводит новое меню, блюда с которого смогут заказать пассажиры ночных поездов. Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов в Facebook.

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе", - написал он.

Новое меню с полноценным горячим питанием сначала введут в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород.

Кравцов уверяет, что цены на блюда из меню демократичные.

"Что важно - приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - сообщил Кравцов.

Меню будет зависеть от сезонности. В него также планируют добавить украинские блюда.

Напомним, Укрзализныця оборудовала 143 железнодорожные станции терминалами для оплаты картой, в том числе и станции курортных городов. 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал УЗ), 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.