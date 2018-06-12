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Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 12 июня

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 12 июня
Фото: Минобороны

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 12 июня

12.06.18 212
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