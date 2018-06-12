Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток жителей Крыма ФСБ РФ

Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток жителей Крыма ФСБ РФ

Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток жителей Крыма ФСБ РФ
ФСБ / Фото: РИА Новости

И 126 случаев негуманного обращения

12.06.18 29
000

За время оккупации полуострова Крым Россией правозащитные организации зафиксировали 181 случая негуманного обращения с жителями полуострова.

Об этом заявила глава правления общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева, передает "Интерфакс-Украина".

"На 11 июня 2018 года было зафиксировано не менее 181 случая пыток и негуманного обращения, из них 55 - это случаи пыток и 126 это негуманное обращение", - сказала Ташева.

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к людям и пыток были зафиксированы в марте 2014 года и связаны со спецоперацией Российской Федерации по захвату Крыма.

Житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев рассказал, что в августе 2017 года сотрудники ФСБ Российской Федерации задерживали его, проводили обыск и применяли пытки: связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он добавил, что пыткам подверглись и члены его семьи. Мирпочаев сообщил, что российские спецслужбы также пытались его завербовать.

"Это уже, к сожалению, не первая и не вторая история с пытками, когда сотрудники спецслужб забирают из дома, пытают, требуют сотрудничества", - сказал адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, представители спецслужб РФ таким образом пытаются собрать факты для будущего уголовного дела по статье экстремизм или терроризм и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.

"По всем подобным делам мы собираем соответствующую информацию и, конечно же, подали заявления и в военную прокуратуру в военный следственный комитет... Не думаю, что мы там добьемся какой-то правды. Нам уже несколько раз приходили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Идет добор других документов. Мы все это собираем для международных инстанций", - отметил Курбединов.

В свою очередь начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба рассказал, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и негуманного обращения с людьми на временно оккупированной территории. В частности в данное время зарегистрировано около 140 уголовных дел.

Напомним, адвокат Ольга Динзе заявила, что гражданин Украины Евгений Панов, которого российские оккупанты в Крыму назвали "диверсантом", был подвергнут зверским пыткам, в том числе с сексуальным подтекстом. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги:
Читайте по теме
Омбудсмен РФ назвала удовлетворительным состояние украинских заключенных в КрымуОккупированный Крым засыхает, - Грымчак"Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56610
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6589
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8455
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9801
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19162
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21731
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14810
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15931
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13197
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11001
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4836 / 10419
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3299 / 31426
  3. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3063 / 3466
  4. Гавайский вулкан за пару часов испарил самое большое озеро на острове 2466 / 3024
  5. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2371 / 2654
  6. В Израиле нашли голову библейского царя 2303 / 3369
  7. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2296 / 2386
  8. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2191 / 3813
  9. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 2006 / 2392
  10. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1887 / 2041
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2386
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 2041
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31426
  4. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 8 / 1959
  5. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1917
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1837
  7. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 735
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 918
  9. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 770
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.