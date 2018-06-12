Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток жителей Крыма ФСБ РФ

За время оккупации полуострова Крым Россией правозащитные организации зафиксировали 181 случая негуманного обращения с жителями полуострова.

Об этом заявила глава правления общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева, передает "Интерфакс-Украина".

"На 11 июня 2018 года было зафиксировано не менее 181 случая пыток и негуманного обращения, из них 55 - это случаи пыток и 126 это негуманное обращение", - сказала Ташева.

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к людям и пыток были зафиксированы в марте 2014 года и связаны со спецоперацией Российской Федерации по захвату Крыма.

Житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев рассказал, что в августе 2017 года сотрудники ФСБ Российской Федерации задерживали его, проводили обыск и применяли пытки: связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он добавил, что пыткам подверглись и члены его семьи. Мирпочаев сообщил, что российские спецслужбы также пытались его завербовать.

"Это уже, к сожалению, не первая и не вторая история с пытками, когда сотрудники спецслужб забирают из дома, пытают, требуют сотрудничества", - сказал адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, представители спецслужб РФ таким образом пытаются собрать факты для будущего уголовного дела по статье экстремизм или терроризм и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.

"По всем подобным делам мы собираем соответствующую информацию и, конечно же, подали заявления и в военную прокуратуру в военный следственный комитет... Не думаю, что мы там добьемся какой-то правды. Нам уже несколько раз приходили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Идет добор других документов. Мы все это собираем для международных инстанций", - отметил Курбединов.

В свою очередь начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба рассказал, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и негуманного обращения с людьми на временно оккупированной территории. В частности в данное время зарегистрировано около 140 уголовных дел.

Напомним, адвокат Ольга Динзе заявила, что гражданин Украины Евгений Панов, которого российские оккупанты в Крыму назвали "диверсантом", был подвергнут зверским пыткам, в том числе с сексуальным подтекстом.