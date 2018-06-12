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ОПОРА назвала самого говорливого депутата

ОПОРА назвала самого говорливого депутата
Олег Ляшко / Фото: УНИАН

Голос Олега Ляшко в сессионном зале в обще сумме звучал 39 часов

12.06.18 36
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В Верховной Раде за 3,5 года работы нынешнего созыва чаще всего звучал голос лидера Радикальной партии Олега Ляшко. На свои 1104 выступления в общей сумме он потратил 39 часов.

Об этом сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Андрей Савчук на пресс-конференции, посвященной работе парламента VIII cозыва, сообщает Укринформ.

"Ни для кого не секрет, что больше всего в Верховной Раде говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. У него 1104 выступления и господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - рассказал Савчук.

На втором месте после Ляшко находится его однопартиец Виктор Галасюк. Он в Раде произнес 457 речей продолжительностью в 15 часов 44 минуты. Немного меньше "наговорил" внефракционный Юрий Левченко, голос которого в сессионной зале звучал 687 раз. 

Также 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз - Игорь Шурма (Оппозиционный блок).

Также в число наиболее активных ораторов парламента входят Сергей Соболев и Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Максим Бурбак ("Народный фронт"), Александр Долженков ("Оппозиционный блок") и Егор Соболев ("Самопомощь").

В исследовании не учитывались выступления спикера и вице-спикеров Верховной Рады.

Напомним, за три года работы Верховной Рады нынешнего созыва только 188 депутатов пропустили половину голосований в парламенте.

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