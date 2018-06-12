Жизнь малыша она оценила в 140 тыс. грн

Полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня на Черкасчине задержана женщина, матерью трудно ее назвать, которая при выходе из родильного дома продала своего новорожденного ребенка. Жизнь малыша она оценила в 140 000 гривен", - написал он.

Сейчас женщина, 1989 г.р., задержана полицией для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, в 2017 году Национальная полиция Украины установила и признала потерпевшими от торговли людьми 367 украинцев, большинство из них – женщины.