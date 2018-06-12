Первый в Украине магазин H&M откроется в августе 2018 года

H&M планировала открыть первую торговую точку в Украине в 2014 году

В Киеве в августе этого года откроется первый в Украине магазин H&M в ТРЦ Lavina Mall.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу H&M.

Магазин сети займет площадь 2 900 кв.м и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

H&M планировала открыть первую торговую точку в Украине в 2014 году.

"Она должна была появиться в центре Киева. Планировалось также открывать магазины в столичных торгово-развлекательных центрах. Но из-за событий в Украине эти планы были отложены. Год назад H&M снова сообщила о планах выйти на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Справка

Hennes&Mauritz - это одна из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже одежды со штаб-квартирой в Стокгольме.