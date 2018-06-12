Мария Гайдар официально перестала быть украинским депутатом

Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия советницы президента Украины Марии Гайдар. Об этом сообщает Думская.
Соответствующее решение поддержали 54 депутата.
Вместо Гайдар депутатом от Блока Петра Порошенко стал генеральный директор медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк.
Напомним, Мария Гайдар получила украинское гражданство в августе 2015 года. Депутатом Одесского облсовета она стала в мае 2015 года. Ее избрали по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко". Гайдар также исполняла обязанности заместителя губернатора Одесской области, когда эту должность занимал политик Михаил Саакашвили. В мае 2016 года она уволилась из одесской областной администрации.
Несколько дней назад стало известно, что Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета. Причина такого решения не известна.