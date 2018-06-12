ГСЧС требует закрыть самый большой детский лагерь в Украине

ГСЧС обратилось в админсуд с иском о закрытии детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций замглавы облуправления ГСЧС Михаил Вовк, передает Думская.

Спасатели также требуют закрыть базы отдыха "Черноморка" и "Мечта", а также специализированный санаторий "Затока".

Всего сотрудники ГСЧС проверили 32 объектах отдыха в Одесской области, 14 из которых принимают детей. Об этом сообщает Пушкинская.

Согласно результатам проверок, готовы принимать отдыхающих и соответствуют всем нормам только 10 объектов для детей. Еще в 4 лагерях нашли нарушения, инспекторы составили акты и направили материалы в административный суд для полного закрытия учреждений. Основное нарушение во всех заведениях - отсутствие пожарной сигнализации.

Детский лагерь "Молодая гвардия" на данный момент самое крупное учреждение такого типа в Украине, так как "Артек" находится уже на оккупированной территории.

Напомним, Фокус разбирался, как правильно выбрать летний лагерь для ребенка.