Гражданку Украины задержали на границе с Польшей. Женщина пыталась вывезти из страны 45 кг янтаря, спрятанного под обшивкой салона автомобиля, в багажнике и даже в топливном баке.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Нафаршированный" янтарем автомобиль Volkswagen пограничники остановили на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. За рулем была 39-летняя жительница Ровенской области.

"Янтарь был всюду: и в топливном баке, и под обшивкой салона автомобиля, и в багажном отсеке. В целом пограничники вытащили из автомобиля 45 кг янтаря: 1,7 кг обработанного и свыше 43 кг необработанного", - написал помощник главы ГПСУ Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Напомним, литовец пытался ввезти из России в Украину 26 кг чего-то похожего на героин. Пакеты с порошком были спрятаны в автомобиле "БМВ Х5".