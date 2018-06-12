Благодаря участию в проекте Южный газовый коридор Украина в перспективе будет получать азербайджанский газ

Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента Петра Порошенко.

Так, в рамках рабочего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил президент Украины.

Как сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор.

"Благодаря участию в проекте Украина в перспективе будет получать азербайджанский газ", - написал он.

Напомним, 28 мая в Азербайджане был запущен Южный газовый коридор (ЮГК).

Он предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.