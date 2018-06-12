В Минюсте говорят, что украинцы стали меньше жаловаться в ЕСПЧ

По словам министра юстиции, в стране за последние четыре года наметилась позитивная динамика по количеству обращений

Граждане Украины стали меньше обращаться в Европейский суд по правам человека.



Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет Интерфакс-Украина.



По его словам, Украина уже не входит в топ-1 или топ-2 стран, которые имеют больше всего жалоб.

"У нас последние четыре года наметилась позитивная динамика. Мы сейчас находимся по соседству с Италией, то есть четвертое, пятое, шестое место", - сказал Петренко.



В то же время министр признал, что проблема массового обращения украинцев в ЕСПЧ в связи с нарушением прав человека в Украине продолжает быть актуальной.



"Проблема осталась нам в наследство от предыдущей власти, когда фактически очень много социальных вопросов, которые принимались на уровне законов, в дальнейшем просто не обеспечивались финансированием и государство фактически было вынужденно компенсировать по решениям ЕСПЧ", - казал Петренко.

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Он добавил, что буквально в ближайшие дни презентуют ряд законодательных инициатив. Они позволят решить проблему 12 тысяч дел, которые были объединены по одному типу.



"Останется только часть дел, связанных с войной и событиями на востоке и в аннексированном Крыму", - сказал глава Минюста.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в незаконном аресте и обязал выплатить 4 тыс. евро компенсации Анне Синьковой, которая в 2010 году пожарила яичницу на "вечном огне" на могиле Неизвестного солдата в Киеве.