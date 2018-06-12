Я убедился, что к боевым действиям на востоке Украины привела интервенция РФ, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

"Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису; ко всему этому привела интервенция России", - написал он в Twitter.

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Волкер также добавил, что США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.

"Однако российские предложения о "силах защиты" ОБСЕ неудачны", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, на Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.